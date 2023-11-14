 وزير الخارجية السعودي: نشدد على أهمية إيقاف التهجير القسري في قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السعودي: نشدد على أهمية إيقاف التهجير القسري في قطاع غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 9:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 9:32 م

‌‎تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، بحث الجانبان خلال الاتصال، آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة.

وشدد وزير الخارجية السعودية على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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