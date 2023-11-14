تقسيمة وفقرة خططية لشيكابالا في تدريبات الزمالك

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبى في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و أدى "شيكابالا" برنامجاً تأهيلياً خاصاً خلال الأيام الماضية، بعد مباراة بيراميدز الأخيرة في نصف نهائي كأس مصر، وفقاً لبرنامج وضع له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني

قائد الزمالك خاض حصة تأهيلية بجانب الفقرة الخططية وجزء من التقسيمة الفنية على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.