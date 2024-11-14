آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات

أعلنت الجهة المنظمة لمهرجان موسم الكويت الغنائي 2024، عن مشاركة المطرب اللبناني آدم في ليلة غنائية استثنائية تجمع الجمهور الكويتي مع تامر حسني وآدم، ليشكلا سويا ثنائية مميزة في أمسية لقبت بـ"الحفل الأسطوري"، التي ستقام مساء يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل.

ويجهز الفنان اللبناني برنامجا غنائيا ثريا ومتنوعا، على وقع أنغام فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

من جانبه قال المنظم محمد الحوتي: "نحن سعداء لإنتاج وتنظيم مهرجان فني ضخم تمتد فعالياته لمدة ثلاث أشهر وبمشاركة كوكبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، فهذه مسئولية كبيرة وثقة أكبر تجعلنا كمنظومة عمل في حالة استنفار نعمل على قدم وساق لنقدم لجمهورنا فعاليات مميزة تليق بدولة الكويت عاصمة الفن في الخليج".

وأضاف: "ستطرح تذاكر الحفل مساء اليوم الخميس فقط على الموقع الرسمي والحصري للأرينا كويت، ويعد هذا الحفل واحد من أهم الأمسيات الفنية والغنائية على مستوى الوطن العربي، حيث نجمع بين اثنين من النجوم الذين لهم ثقل فني هام وشعبية جارفة بين الجمهور".

واختتم: "نتطلع لتحقيق المزيد من النجاح من خلال مهرجان موسم الكويت الغنائي 2024 الذي لم تنتهِ مفاجأته حتى الآن وستشهد الأيام المقبلة الإعلان عن حفلات أخرى قادمة من ضمن فعاليات موسمنا".