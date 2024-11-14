استشهاد شابان وأصيب شاب وطفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال محاصرتها لمنزل في ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم.

وأعلنت مصادر محلية، استشهاد الشابين مأمون صالح شريم، وثائر عمر عمارة (38 عاما)، واحتجاز الاحتلال لجثمانيهما بعد انسحابه من المكان.

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة لطفل (عامان)، بشظية رصاص في الرأس، ومواطن (30 عاما) بعيار ناري في الكتف، وتم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالتهما بالمستقرة.

وأفادت المصادر المحلية أن الطفل المصاب هو نجل الشهيد ثائر عمارة، الذي كان متواجدا مع والده، عندما استهدفه الاحتلال بالرصاص وقذائف "أنيرجا".

وأفادت مراسلتنا، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا لعائلة شريم في العزبة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقذائف "أنيرجا"، باتجاه المنزل، مع تحليق كثيف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها إلى العزبة التي فرضت طوقا عسكريا على جميع مداخلها، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور.

وتابعت أن طواقم الإسعاف تمكنت بعد حصار استمر لساعتين وانسحاب قوات الاحتلال، من دخول المنزل الذي وجدت فيه آثارا للدماء.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة طولكرم، من مدخليها الغربي والجنوبي، تزامنا مع اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال في ضاحية عزبة الجراد شرق المدينة.

يذكر أن الشهيد مأمون شريم من مدينة طولكرم، هو شقيق المعتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2002، منصور شريم، والمحكوم بالسجن المؤبد 14 مرة و50 عاما. أما الشهيد ثائر عمارة من مخيم طولكرم، وهو معتقل محرر أمضى في سجون الاحتلال 15 عاما، وأفرج عنه في أغسطس 2021.

ونعت حركة "فتح" إقليم طولكرم، وسائر فصائل العمل الوطني، الشهيدين شريم وعمارة، ونددوا بمجازر الاحتلال المتواصل بحق شعبنا الصابر والصامد والمرابط على أرضه، وأعلنوا الحداد العام على روحهما وأرواح شهداء فلسطين كافة.

وباستشهاد الشابين شريم وعمارة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 783 شهيدا بينهم 167 طفلا.