وزير الدفاع الإسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار حتى نزع سلاح حزب الله

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مرة أخرى اليوم الأربعاء، بأن "نزع سلاح حزب الله هو أحد أهداف الحرب"، على الرغم من أن الحكومة، كما هو معروف، لم توافق على مثل هذا الهدف.

وجاءت تصريحات كاتس خلال زيارته القيادة الشمالية برفقة رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي وقائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين.

وقال كاتس: "لقد قمنا بتوسيع نطاق المناورة البرية في جنوب لبنان ونعمل ضد أهداف تابعة لحزب الله في منطقة الضاحية في بيروت وفي أي مكان ضروري لذلك، وبينما نحن هنا، تنهار البنية التحتية الإرهابية في بيروت"، على حد وصفه.



وأضاف: "لن نعلن أي وقف لإطلاق النار.. لن نرفع أقدامنا عن الدواسة (أي سنستمر) ولن نسمح بأي "مسلسل" (اتفاق) لا يتضمن تحقيق أهداف الحرب وهي نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء الليطاني وتهيئة الظروف لعودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وخلال تصريحات كاتس، أظهرت اللقطات هاليفي وقد بدت على وجهه الصدمة والاندهاش، ما جعله حديث العديد من وسائل الإعلام العبرية.

وحسب الأهداف المعلن عنها في الحرب على لبنان، فإن الهدف الوحيد للحرب الذي أضيف فيما يتعلق بالشمال هو عودة سكان الشمال إلى منازلهم، وقد تمت الموافقة على هذا الهدف في مناقشة مجلس الوزراء التي جرت في شهر سبتمبر الماضي.

ويأتي كلام كاتس هذا على خلفية الاتصالات مع الولايات المتحدة للوصول إلى تسوية حول الحدود الشمالية، تعتبر في مراحل صياغتها النهائية، حيث يقود وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر التحركات أمام واشنطن.

من جهته، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، يوم الأربعاء الماضي، أنه لن يكون هناك طريق للمفاوضات غير المباشرة على وقف إطلاق النار سوى طريق وقف إسرائيل هجماتها على لبنان، حيث أوضح قائلا: "أساس أي تفاوض يبنى على أمرين هما وقف العدوان وأن يكون سقف التفاوض هو حماية السيادة اللبنانية بشكل كامل، وإن التطورات في ميدان المعركة فقط، وليس التحركات السياسية، هي التي ستضع نهاية الأعمال القتالية، ولن يكون هناك طريق للمفاوضات غير المباشرة من خلال الدولة اللبنانية إلا إذا أوقفت إسرائيل هجماتها على لبنان".