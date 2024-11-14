جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد فصيل في لواء جولاني جنوبي لبنان

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل قائد فصيل في كتيبة 51 بلواء جولاني، وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان، بحسب ما أوردته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 192 ضابطا منذ بداية الحرب، مؤكدا أن واحدا من كل 4 قتلى في صفوف الجيش هو قائد.

ويأتي ذلك حيث نشر جيش الاحتلال بيانات مُحدّثة قال إنها "عدد القتلى في صفوفه وتصنيفاتهم منذ بداية الحرب، في السابع من شهر أكتوبر 2023".

وبينما يتعمّد في كثير من الأحيان إخفاء عدد قتلاه، أقرّ جيش الاحتلال، وفقاً لهذه المعطيات الجديدة التي نشرها، أنّ 793 جندياً إسرائيلياً قُتل منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"، بحسب قناة "الميادين".

وكشفت الأرقام أنّ 192 ضابطاً إسرائيلياً قُتلوا في هذه الحرب المستمرةّ، مشيرةً إلى أنّ "1 من كل 4 ضباط سقطوا هو قائد"، وقد توزعوا بين: 67 قائد فصيل، 63 قائد سرية، 20 نائباً لقائد سرية، 7 نواب لقادة كتائب، 5 قادة كتائب، و4 قادة ألوية.