منظمة الصحة العالمية تصدر تحذيرا مع ارتفاع حالات الحصبة عالميا

حذرت منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، من أن عدد حالات الإصابة بالحصبة في أنحاء العالم ارتفع بنسبة 20% بين عامي 2022 و2023.

وأفادت المنظمتان بأن التقديرات تشير إلى أن عدد حالات الإصابة بالمرض عالميا بلغ نحو 3ر10 مليون حالة في عام 2023. وتوفي نحو 110 آلاف شخص، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة، وهو ما يقل بنحو 8% عن العام الذي سبقه.

وأشارت المنظمتان إلى أن حالات التفشي الأكبر للمرض حدثت في البلدان التي كان فيها الأطفال يتمتعون بتغذية أفضل، وكانوا قادرين على التكيف مع المرض بشكل أفضل، وحيث كانت هناك رعاية صحية أفضل.

وقالت السلطات الصحية إنه يمكن الوقاية من الحصبة، أحد أكثر الأمراض المعدية في العالم، من خلال جرعتين من اللقاح.

وأفادت منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن 83% من الأطفال تلقوا جرعة أولي، لكن 74% فقط تلقوا جرعة ثانية، وإذا تم تطعيم 95% من الأطفال في كل دولة ومنطقة ومجموعة، فمن الممكن منع تفشي المرض.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "لقد أنقذ لقاح الحصبة أرواحا أكثر من أي لقاح آخر خلال الـ 50 سنة الماضية".