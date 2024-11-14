حزب الله يستهدف قواعد وتجمعات للجيش الإسرائيلي

أفادت مراسلة روسيا اليوم بإطلاق مسيّرات من جنوب لبنان باتجاه الجليل في إسرائيل في حين أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس بصلية صاروخية فجر اليوم.



وجاء في بيان للحزب: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من فجر اليوم الأربعاء، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس بصلية صاروخية".



وجاء في بيانات منفصلة لـ"حزب الله" عن الاستهدافات والعمليات العسكرية في مواجهة الجيش الإسرائيلي:

- تصدت وحدة الدفاع الجوي عند الساعة 12:05 من ظهر اليوم الأربعاء لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" في أجواء القطاع الأوسط، بصاروخ "أرض – جو" وأجبرتها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية.

- ال‏تصدى عند الساعة 12:10 من ظهر اليوم الأربعاء لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900" في أجواء القطاع الأوسط، بصاروخ "أرض – جو" وإجبارها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية.

- استهداف تجمّع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة "سعسع" بصلية صاروخية.

- في إطار ‏التحذير الذي وجهته "المقاومة الإسلامية" لعدد من مستوطنات الشمال، تم استهداف مستوطنة "كفار فراديم" بصلية صاروخية.‏

- استهداف قاعدة لوجستية للفرقة 146 في الجيش الإسرائيلي (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا بصلية صاروخية.

- استهداف مقر قيادة "كتيبة راميم" في ثكنة "هونين" بصلية صاروخية.

- استهداف ثان لمقر قيادة "كتيبة راميم" في "ثكنة هونين" بصلية صاروخية.