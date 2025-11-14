توروب يعتمد على شريف وثلاثي الشباب أمام شبيبة القبائل

استقر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على الاعتماد على محمد شريف، لاعب الأحمر، في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، المُقرر إقامتها لحساب منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق شبيبة القبائل الجزائري في السادسة مساء يوم السبت 22 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر ييس توروب البدء في تجهيز محمد زعلوك، ومحمد رأفت، ومحمد هيثم عبد العظيم، ثلاثي فريق الشباب، الذي تم قيده في القائمة الإفريقية، لحين عودة محمد شريف من معسكر منتخب مصر الثاني.

وسيكون اعتماد ييس توروب في مباراة شبيبة القبائل الجزائري القادمة بشكل أساسي على محمد شريف، على أن يتواجد عنصرين من عناصر فريق الشباب من خط الهجوم بالقائمة، تحسبًا لاحتمالية الاعتماد على أحدهما أو على كليهما في تلك المواجهة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر إيقاف نيتس جراديشار، لاعب النادي الأهلي مباراتين، على إثر البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في مباراة إيجل نوار البوروندي، في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا مع فرق شبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، والجيش الملكي المغربي.