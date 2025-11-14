واشنطن ودول عربية تدعو إلى الإسراع بتبني مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة

أعلنت 8 دول، اليوم الجمعة، دعمها المشترك لمشروع قرار بشأن غزة مقدم لمجلس الأمن الدولي صاغته الولايات المتحدة بعد التشاور مع أعضاء المجلس وشركائها الإقليميين.

وأعربت الولايات المتحدة ومصر ، وقطر، والإمارات، والسعودية، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا، في بيان مشترك عن دعمها المشترك لقرار مجلس الأمن قيد النظر حاليًا، والذي صاغته الولايات المتحدة بعد التشاور والتعاون مع أعضاء المجلس والشركاء في المنطقة، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح البيان أن الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة، والتي تم الإعلان عنها في 29 سبتمبر الماضي حظيت بالتأييد من القرار والاحتفاء والدعم في شرم الشيخ.

وتابع إننا نصدر هذا البيان بصفتنا الدول الأعضاء التي اجتمعت خلال أسبوع الاجتماعات الرفيعة المستوى لبدء هذه العملية، التي توفر مسارا لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية. ونؤكد أن هذا جهد صادق، وأن الخطة تقدم مسارًا عمليًا نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها. ونتطلع لاعتماد هذا القرار سريعا.

كانت روسيا قد اقترحت أمس الخميس مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة صاغته بشأن غزة في تحد لجهود الولايات المتحدة لتمرير نص صاغته في مجلس الأمن من شأنه أن يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة، اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن إن "مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأمريكي".

وجاء في المذكرة أن "الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن، من وضع نهجٍ متوازنٍ ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية".

وتطلب مسودة مشروع القرار الروسي أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة "خيارات" لقوة دولية، لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر "مجلس السلام" الذي اقترحت واشنطن إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة.