الرئيس الفنزويلي يدعو نظيره الأمريكي إلى السلام وسط تصاعد التوتر في الكاريبي

حث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الأمريكي دونالد ترامب على التحلي بضبط النفس على خلفية الوجود العسكري الأمريكي الواسع في منطقة الكاريبي.

وردا على سؤال لمراسل تابع لشبكة (سي إن إن) الأمريكية بشأن ما إذا كان لديه رسالة لترامب، قال الرئيس الفنزويلي باللغة الإنجليزية في تجمع شعبي في كاراكاس: "نعم للسلام، نعم للسلام".

ودعا مادورو شعب الولايات المتحدة إلى الوقوف مع السلام، قائلا: "لا مزيد من الحروب التي لا تنتهي. لا مزيد من الحروب الظالمة. لا مزيد من ليبيا. لا مزيد من أفغانستان."

وفي غضون ذلك، أصدرت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) صورا لحاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد في غربي المحيط الأطلسي.

وفي إحدى الصور، تظهر أكبر سفينة حربية في العالم مصحوبة بـ3 سفن بحرية أخرى، بينما تحلق فوق التشكيل قاذفة بعيدة المدى وعدة طائرات مقاتلة.