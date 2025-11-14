البرلمان الألماني يسجل رقما قياسيا جديدا في مدة انعقاد جلساته

سجل البرلمان الألماني (بوندستاج) رقما قياسيا جديدا في مدة انعقاد جلساته العامة خلال الفترة التشريعية الحالية.

فقد بدأت الجلسة العامة في تمام الساعة التاسعة صباحا، أمس الخميس، ولم تُختتم إلا في الساعة 42ر1 صباحا من يوم الجمعة، عندما أعلن نائب رئيس البوندستاج، أوميد نوريبور، انتهاء الجلسة.

وكان الرقم القياسي السابق قد سُجل في يونيو الماضي، حيث انتهت الجلسة حينها في تمام الساعة 29ر12 صباحا.

وقد طال أمد جلسة الخميس بعدما شككت كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، قرابة منتصف الليل، في توفر النصاب القانوني للبرلمان. ويُشترط لاعتبار البوندستاج مكتمل النصاب حضور أكثر من نصف أعضائه البالغ عددهم 630 عضوا.

وفي التصويت بالنداء بالاسم على قانون الأدوية البيطرية الذي أعقب ذلك، تم بلوغ الحد الأدنى المطلوب. غير أن الانقطاع الذي حدث أثناء التصويت أدى إلى تمديد يوم العمل البرلماني إلى وقت متأخر من الليل.