بيراميدز يجهز بديل رمضان صبحي أمام الزمالك

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يجهز مسؤولو فريق بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، البوركينابي إيريك تراوري، لتعويض غياب رمضان صبحى جناح أيسر الفريق أمام الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز الخميس المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز.

ويغيب رمضان صبحي عن مواجهة الزمالك، بسبب حصوله على طرد في نهاية مباراة الاتحاد السكندري بالجولة الأولى من الدوري، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 2 / 1.

ويسعى الجهاز الفنى لبيراميدز لتجهيز تراورى الذي غاب عن فترة إعداد الفريق، بسبب حصوله على فترة أجازة طويلة قضاها مع اسرته فى مسقط رأسه.

ويضع الجهاز الفني عدة خيارات لتعويض رمضان صبحى منها إمكانية الدفع بمحمد فاروق في هذا المركز حال عدم جاهزية تراوري.