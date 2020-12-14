 الخميس.. معرض للصورة اليابانية المطبوعة في دار الأوبرا - بوابة الشروق
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الخميس.. معرض للصورة اليابانية المطبوعة في دار الأوبرا


نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 3:01 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 3:01 م

تستضيف قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية معرض التصوير الفوتوغرافي الياباني "ما وراء الصورة، وذلك في الفترة 17 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021.

ويفتتح المعرض مساء الخميس المقبل، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وعدد من أعضاء السفارة اليابانية، والمؤسسة الثقافية اليابانية بالقاهرة.

ويضم المعرض مجموعة من الصورة المطبوعة تمثل ملمحًا خاصًا لثقافة ما بعد الحرب في اليابان، والتي تمثل فيها الصورة عنصرًا مهمًا، والتي أطلقت من أجلها الحكومة اليابانية في العام 1957 "البينالي الدولي للمطبوعات في طوكيو".

وحول "تيتسويا نودا" الحاصل على الجائزة الدولية الكبرى في الدورة السادسة للبينالي عام 1968، اللوحات التصويرية لعائلته إلى مطبوعات، وكانت أعماله مهمة ومميزة لأنها جسّدت التغييرات الكبيرة التي كانت تجري في مجال المطبوعات على الصعيد الدولي.

وكانت سبعينات القرن الماضي قد شهدت زيادة كبيرة في عدد الأعمال اليابانية التي تبنت طريقة "نودا" في تحويل الصور إلى مطبوعات، لتكون بذلك بوابة العصر الذهبي لهذا الوسيط.

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