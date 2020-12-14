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يحتفل صالون الأوبرا الثقافي باليوم العالمي للغة العربية، وذلك من خلال ندوة خاصة عن جماليات لغة الضاض، التي تقام في 7 مساء الأربعاء الموافق 23 ديسمبر الجاري في المسرح الصغير بدار أوبرا القاهرة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

يشارك في الحديث بالندوة الكاتب أحمد فضل شبلول، والشاعر والإعلامي السيد حسن، ويديرها الفنان التشكيلي أمين الصيرفي مدير عام النشاط الثقافي بالأوبرا.

تتضمن الندوة أيضا إلقاء بعض من قصائد الفصحى بمشاركة الشعراء همت مصطفى، وهشام الدشناوي، وأشرف البنا، وسامية سلوم، وسحر كرم.

كذلك تتضمن الاحتفالية مجموعة من الفواصل الغنائية، التي تقدمها المطربة الواعدة فرح بسمة بمصاحبة الفرقة الموسيقية.