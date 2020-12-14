محافظ الفيوم يؤكد التصدي بكل حسم لأي مستشفى تغالي في أسعار علاج كورونا

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على مسئولي المستشفيات الخاصة بالمحافظة، بعدم المغالاة في الأسعار الخاصة بتقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، والإلتزام بالأسعار التي قررتها وزارة الصحة، لعدم إرهاق المرضى واستنزافهم ماديا، لافتا إلى ضرورة الإلتزام بـ"ميثاق العمل" وعدم الخروج عن تسعيرة وزارة الصحة، أو سوء معاملة المرضى.

وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم التصدي بكل قوة لأي مستشفى تُغالي فى أسعار علاج مرضى كورونا، مشيرا إلى أنه في حالة ورود أي شكاوى من المواطنين في هذا الصدد، سيتم فحصها بمعرفة مسئولي العلاج الحر بمديرية الصحة والمحافظة، وفي حالة ثبوت صحة الشكوى سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع جميع مسئولي المستشفيات الخاصة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي، والدكتور رامي منير مدير ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة، ضمن اللقاءات الدورية التى يتم عقدها إستعداداً لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الاجتماع، أكد على مسئولي المستشفيات، ضرورة التزام الفرق الطبية بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامتهم وحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد، خاصة أنهم الجيش الأبيض الذي تحمل المسئولية وتصدي للفيروس فى موجته الأولى.

وكشف المتحدث الرسمي، أن المحافظ أكد أيضاً على مسئولي المستشفيات الخاصة، ضرورة الإلتزام ببنود التعاقد المبرمة مع التأمين الصحي، الخاصة بعلاج المرضى الذين تشملهم مظلة التأمين الصحي، وعدم تحميلهم أي أعباء مالية زائدة، خاصة بعد أن تم رصد عددا من شكاوي المرضي الذين يتم تحويلهم للمستشفيات الخاصة، وذلك تخفيفا على المواطنين ومراعاةً لظروفهم المعيشية.

كما وجه الأنصاري، وكيل وزارة الصحة، بحصر كافة الأماكن التي يتم تجهيزها بالمستشفيات الخاصة لاستقبال مرضى كورونا وكذلك عدد الأسرّة لاستخدامها فى حالة ارتفاع عدد حالات الإصابة لا قدر الله.

وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم، لمطالب مسئولي المستشفيات الخاصة، والتي تمثلت فى تخفيض قيمة "النفايات الطبية"، وفي هذا الصدد وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، ببحث إمكانية تخفيض مقابل جمع "النفايات الطبية" من المستشفيات الخاصة خلال الـ3 أشهر القادمة، خاصة المستشفيات التى ستستقبل مرضى كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.