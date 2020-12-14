 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 72.3 مليون - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 72.3 مليون

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 8:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 8:40 ص

 أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 3ر72 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 72 مليونا و252 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 2ر47 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و612 ألف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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