محافظ بني سويف: تلقينا 120 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

قال محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، إن المحافظة تلقت 120 ألفا و224 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن ، منوهًا بانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، لتلقي طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لاستقبال طلبات التصالح والمقرر لها 31 ديسمبر الحالي.

وأشار المحافظ ،في بيان اليوم الاثنين، إلى توجيهاته لرؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تمديد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية 2020، مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين، وتخفيفًا عليهم لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية، واستجابةً أيضًا لمطلب الجمعيات الأهلية التي تقوم حاليًا بسداد قيمة التصالح عن المواطنين بالقرى الاكثر احتياجًا، للحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.