 ألمانيا تسجل 16 ألفا و362 إصابة و188 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 14 ديسمبر 2020 7:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

ألمانيا تسجل 16 ألفا و362 إصابة و188 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 7:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 7:48 ص

 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 16 ألفا و362 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و337 الفا و78 حالة.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول انه سجل 188 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 21 ألفا و975 حالة.
وأفادت البيانات بأن حوالي 984 ألفا و200 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 330 ألفا و900 حالة نشطة في البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك