رئيس الوزراء السوداني: اليوم نعود إلى الأسرة الدولية كدولة محبة للسلام

هنأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، شعبه بمناسبة رفع اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الاثنين: «اليوم وبعد أكثر من عقدين، أعلن لشعبنا خروج اسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقمحنا فيه سلوك النظام المخلوع».

وأضاف: «اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية، نعود كدولة محبة للسلامة، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي».

وتابع: «يساهم هذا الإنجاز الذي عملت لأجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول في إصلاح الاقتصاد، وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والكثير من الإيجابيات الأخرى».

وأعلنت الإدارة الأمريكية رسميًا، صباح الاثنين، انتهاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وذلك بعد انقضاء فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يومًا.