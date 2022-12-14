الكرملين: لا هدنة قيد البحث في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه «من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برؤساء المناطق الجديدة قبل نهاية العام»، مشيرًا إلى «الإعلان عن التوقيت لاحقًا».

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، مساء الأربعاء، نفى بيسكوف وجود هدنة قيد البحث في أوكرانيا بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، معقبًا: «لم ترد أي مقترحات من أحد، وموضوع كهذا ليس على جدول الأعمال».

وأشار إلى أنه يتفق مع رأي نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي دميتري ميدفيديف، بأن أنظمة باتريوت، إذا تم تسليمها من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية.

وأضاف بيسكوف: «هذه كلها تقارير إعلامية حول عمليات تسليم محتملة.. التقارير الإعلامية غير موثوق بها. لذلك، سننتظر بعض المعلومات الرسمية».

وبشأن مسألة إمكانية انضمام إلى تشرنيجوف وأوديسا إلى قوام روسيا الاتحادية، قال بيسكوف إن الأمر سيعتمد على اختيار المواطنين، مؤكدا أن الأولوية هي حماية سكان دونباس، والوضع في دونيتسك ليس سهلا.

واستطرد: «كل شيء يعتمد على اختيار المواطنين، على قرار الناس، المهمة الأساسية هي حماية الناس في لوجانسك ودونيتسك، نرى وضعا صعبا في دونيتسك، وبالطبع يركز الجيش على هذا أولا وقبل كل شيء، العملية العسكرية الخاصة مستمرة».

هذا وكشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خططها لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخية من طراز «باتريوت».