سفيرة مصر في أوزباكستان: عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين يقترب من 34 شهريا

نظمت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية في طشقند، حفل استقبال لممثلي شركات الطيران المصرية وشركات السياحة وممثلي كبرى الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية المشاركين في المعرض، وكذلك لممثلي شركات السياحة الأوزبكية التي تنظم الرحلات السياحية إلى مصر.

ويأتي الحفل، في إطار جهود الترويج للسياحة في مصر، وتزامناً مع المشاركة المصرية في المعرض السياحي الدولي الذي نظمته أوزبكستان بمدينة طشقند تحت عنوان «السياحة على طريق الحرير»، ومع تصنيف مصر مرتين كإحدى أهم المقاصد السياحية للسياح الأوزبك خلال عام 2022.

وأعربت السفيرة عن سعادتها بوصول عدد رحلات الطيران الجوية المباشرة بين البلدين، إلى ما يقرب من 34 رحلة شهرياً، على متن أربع شركات طيران مصرية وشركة أوزبكية واحدة.

كما شاركت السفيرة في ورشة العمل الموسعة التي نظمتها شركة خطوط طيران البحر الأحمر مع منظمي الرحلات السياحية إلى مصر من شركات السياحة الأوزبكية، حيث تمت إتاحة الفرصة لممثلي الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية الكبرى، عرض الإمكانيات التي تتمتع بها، والعروض المميزة التنافسية والتسهيلات التي تستطيع تقديمها للسياح الأوزبك.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن أعداد السائحين الأوزبك الذين يزورون مصر للسياحة، شهدت زيادة كبيرة خلال العامين الأخيرين.