 القومي للمرأة بدمياط ينظم دورة التثقيف المالي في قرية كفر الغاب - بوابة الشروق
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القومي للمرأة بدمياط ينظم دورة التثقيف المالي في قرية كفر الغاب

حلمي ياسين
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 10:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 10:26 م

نظم فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة دمياط، دورة تدريبية ضمن فعاليات برنامج "التثقيف المالي" في قرية كفر الغاب، التابعة لمركز كفر سعد، استهدفت 34 سيدة.

 

وأوضحت مروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، والتي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

 

ويشتمل البرنامج على تدريس الدليل التدريبي "التعامل الرشيد مع أموالي"، وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية، ويتضمن البرنامج عدة موضوعات، منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة، واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.


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