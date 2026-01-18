الانتخابات الرئاسية في البرتغال قد تمنح انتصارا جديدا للشعبويين في أوروبا

يواصل الناخبون البرتغاليون الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد، لاختيار رئيس جديد ليحل محل الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رغم أن الاستطلاعات المبكرة تشير إلى أنه من غير المرجح أن يحقق أي من المرشحين الأغلبية المطلقة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى.

ومن بين المرشحين الـ11 الذين يخوضون الانتخابات، يتمتع كل من الشعبوي اليميني أندريه فينتورا، والاشتراكي الديمقراطي أنطونيو جوزيه سيجورو، والمحافظ جواو كوتريم دي فيجيريدو بأفضل الفرص للوصول إلى جولة الإعادة.

وتشير الاستطلاعات إلى أن فينتورا، زعيم حزب "شيجا" (كفى) اليميني المتطرف، قد يفوز بأكبر عدد من الأصوات، مما يثير استياءً واسع النطاق. وقد حذر العديد من الناخبين البرتغاليين من التطبيع مع المواقف اليمينية المتطرفة.

ولكن إذا تمكن فينتورا من التأهل إلى جولة الإعادة المقررة في 8 فبراير المقبل، فمن غير المرجح أن يفوز، حيث تشير أحدث الاستطلاعات إلى أن أكثر من 60% من الناخبين لن يصوتوا له بالتأكيد في الجولة الثانية.

ومع ذلك، بالنسبة لفينتورا، فإن مجرد الوصول إلى جولة الإعادة سيعتبر دليلا إضافيا على الصعود السريع لحزبه، الذي أصبح ثاني اكبر قوة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في البرتغال بعد ست سنوات فقط من تأسيسه.

وهناك نحو 11 مليون ناخب مسجل ومن المتوقع الإعلان عن معظم النتائج في وقت متأخر اليوم الأحد. ويحل الفائز محل الرئيس دى سوزا الذي تولى الرئاسة فترتين كل منها خمسة أعوام.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن السلطات قولها إنه بحلول منتصف اليوم، كان أكثر قليلا من 20% من الناخبين قد أدلوا بأصواتهم، مقارنة بـ17% من الناخبين في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2021.