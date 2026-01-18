الشرع يؤكد للمبعوث الأمريكي أهمية سيادة سوريا على كامل أراضيها

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.

وأكد الرئيس الشرع، خلا اللقاء، وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وأهمية الحوار في المرحلة الراهنة، وبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين، إلى جانب مواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب، بحسب وكالة سنا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والولايات المتحدة، وبحث آخر التطورات الإقليمية.

ووصل باراك إلى دمشق الأحد، غداة اجتماعه في مدينة أربيل مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.