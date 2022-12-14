التوقيع على اتفاقية تعاون لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكري بمصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة "إيفا فارما" للصناعات الدوائية، وشركة "إيلي ليلي" العالمية للأدوية وذلك للتعاون في مجال توطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكري في مصر، ولاستدامة إمدادات الأنسولين للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء المواحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، ودانيال روبنستين، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية بجمهورية مصر العربية.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة "إيڤا فارما"، وأنطونيو آلاس، الرئيس والمدير العام لشركة "إيلي ليلي" العالمية للأدوية لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وعلى هامش التوقيع، قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، إن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتوطين الصناعات الطبية وتشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات، لافتا إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد تلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات في القطاع الطبي.

وأشار "زيدان"، إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد قامت بالتنسيق مع شركة "إيفا فارما" للصناعات الدوائية لإبرام اتفاقية تعاون مع شركة "إيلي ليلي" العالمية للادوية، وذلك لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكري في مصر، ولاستدامة إمدادات الأنسولين للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وقال رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة "إيفا فارما": يواجه الأشخاص المصابون بمرض السكري في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تحديات يومية في الوصول للعلاج، معربا عن سعادته بالتعاون مع شركة "إيلي ليلي"، لتوفير الأدوية المطلوبة.

وأضاف: نهدف إلى علاج مليون مريض على الأقل بحلول عام 2030 ممن ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة، وذلك من خلال الاستفادة من تواجد الشركة القوي في القارة الأفريقية والصناعات الدوائية المتطورة التي تتميز بها مصانع الشركة، فضلا عن الشراكة مع شركة " إيلي ليلي" ذات الخبرة الكبيرة والمتعمقة في رعاية مرضى السكري.

وأوضح أنطونيو آلاس أنه لأول مرة ستقوم شركة "إيلي ليلي" بتزويد شركة "إيفا فارما" بالمادة الفعالة "API" المستخدمة في عملية تصنيع الإنسولين بسعر مخفض، بالإضافة الى نقل التكنولوجيا لدعم القدرة التصنيعية للشركة على عمل التركيبات والتصنيع المحلي ثم التعبئة النهائية للقوارير وخراطيش الأنسولين، مما يجعل الشركة شركة تصنيع موثوقة لهذه المنتجات المنقذة للحياة في إفريقيا.

وأضاف: من المتوقع أن تبدأ شركة "إيفا فارما" في توزيع الإنسولين، الأفريقي الصنع، في غضون 18 شهرًا، وأن يصل إلى حوالي مليون شخص سنويًا بحلول عام 2030، لافتا إلى أن هذا التعاون هو جزء من مبادرة "ليلي 30 X 30"، والتي تهدف إلى إتاحة الرعاية الصحية الجيدة لنحو 30 مليون شخص سنويًا من الذين يعيشون في مناطق محدودة الموارد، وذلك بحلول عام 2030.