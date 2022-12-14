 محيي إسماعيل ضيف أسما إبراهيم في الموسم الثالث من برنامج حبر سري غدا - بوابة الشروق
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محيي إسماعيل ضيف أسما إبراهيم في الموسم الثالث من برنامج حبر سري غدا

خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 4:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 4:42 ص

يحل النجم محيي إسماعيل ضيف شرف مع الإعلامية أسما إبراهيم، في الحلقة الثالثة عشر من حلقات الموسم الثالث من برنامج حبر سري، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

تحدث محيي إسماعيل عن تحضيره لفيلم عن حياة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وكشف محيي إسماعيل عن سر خلافه مع المخرج كمال الشيخ.

كما تحدث محيي إسماعيل عن السبب الحقيقي وراء عدم استمراره في السينما العالمية.

يذاع برنامج حبر سري بموسمه الثالث على شاشة قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، مستضيفةً العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.

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