صرح الضابط بقيادة الدفاع الشعبي التابع لجمهورية لوجانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، بأن الأجهزة الأمنية التابعة للولايات المتحدة وأوكرانيا، تعد لتنفيذ أعمال تخريبية وهجمات إرهابية على محور سفاتوفو في جمهورية لوجانسك، وذلك بعد فشل التشكيلات التابعة لكييف في إحراز تقدم بهذا القطاع من الجبهة.



وقال ماروتشكو في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، استنادا إلى معلومات واردة من أجهزة الاستخبارات، إنه: "نظرا لعدم إحراز القوات الأوكرانية أي نجاح في عملياتها التي تقوم بها على محور سفاتوفو خلال فترة طويلة من الزمن، تقترح الأجهزة الأمنية التابعة للولايات المتحدة وكييف، البدء بتنفيذ أنشطة إرهابية في هذه المنطقة".



وأضاف: "قد تشمل قائمة الأهداف التي ستتوجه الأنشطة التخريبية ضدها على هذا المحور، مؤسسات الدولة ومرافق البنية التحتية المدنية والمنشآت اللوجستية".



يذكر أن الوضع قد تأزم على محور سفاتوفو في دونباس منذ عدة أشهر. وتقوم القوات الأوكرانية بقصف مدينة سفاتوفو من راجمات صواريخ "هيمارس" بشكل منتظم، محاولة اختراق الدفاع في هذا القطاع ذي الأهمية الاستراتيجية، ما يجعل الطريق أمامها مفتوحاً للوصول إلى عدد آخر من المراكز السكنية في الجمهورية.