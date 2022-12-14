بلينكن يجدد التزام بلاده بدعم تطلعات الشعب التونسي نحو الديمقراطية

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التقى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، اليوم الأربعاء، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا المنعقدة حاليا في واشنطن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن بلينكن جدد التزام الولايات المتحدة العميق بدعم الديموقراطية ودعم تطلعات الشعب التونسي نحو الديموقراطية والمستقبل المزدهر.

كما عبر وزير الخارجية عن دعم بلاده للاقتصاد التونسي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشدد الوزير الأمريكي على أهمية إجراء انتخابات برلمانية حرة وعادلة يوم 17 ديسمبر الجاري وكذلك أهمية أجراء الإصلاحات الشاملة وحماية الحريات الأساسية.