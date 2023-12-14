 سميح ساويرس: إقامة مهرجان الجونة قرار جريء والشعب الفلسطيني يستحق كل خير - بوابة الشروق
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سميح ساويرس: إقامة مهرجان الجونة قرار جريء والشعب الفلسطيني يستحق كل خير


نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 9:58 م | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 9:58 م

قال المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة المهرجان، خلال كلمته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، إنه كان يهاب إقامة الدورة قبل انطلاقها، ولكن بعد ما شاهده في الافتتاح من إنجاز شعر بسعادة كبيرة لقراره الجريء إقامة الدورة هذا العام.

وذكر ساويرس، أن هناك ضرورة لتسليط الضوء على الحضارة، وعلى الأشقاء الفلسطينيين وقدرتهم على تقديم سينما، حتى لا يكون هناك صوت وحيد يقول أنه لا يوجد سوى مشاهد القتل فقط، وهو شعب يستحق كل خير.

ووجه ساويرس شكره إلى الحضور، وتمنى أن تكون السنة المقبلة أفضل في ظروفها من العام الحالي.

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