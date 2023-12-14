 القسام تستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة TBG مضادة للتحصينات في حي الشيخ رضوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القسام تستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة TBG مضادة للتحصينات في حي الشيخ رضوان

هديل هلال
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 11:16 ص | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 11:16 ص

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة TBG مضادة للتحصينات، بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس، أن «عناصرها خاضوا اشتباكات ضارية من نقطة صفر مع قوة صهيونية أخرى».

وفي وقت سابق، ذكرت أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين بقذيفة «الياسين 105» في حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

ولفتت إلى أن عناصرها تمكنوا من استهداف 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف «الياسين 105».

وأشارت إلى استهداف عناصرها لقوة إسرائيلية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، مؤكدة مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود الاحتلال.

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