وجه أسامة حمدان عضو المكتب السياسي بحركة حماس، التحية إلى كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس وكل رجال المقاومة على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.



وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إن أبطال المقاومة المظفرة «تذيق العدو من جنود الاحتلال وضباطه النازيين؛ كأس الموت قتلا وجرحا وإعاقة، وتوقع بعتاده وآلياته تدميرا جزئيا وكليا والضفة الغربية؛ جزاء بما يسقيه لشعبنا الأعزل».



كما وجه تحية صمود إلى أبناء الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، قائلا: «سلاما إلى كل شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات الذين يقفون صفا واحدا كالبنيان المرصوص، داعيا بالرحمة إلى شهداء أهالي غزة والضفة والقدس متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



وتابع البيان: «لقد مني العدو بخسارة استراتيجية في السابع من أكتوبر تتكرس في كل لحظة على أرض غزة اليوم، هزم العدو بكل المحاور والميادين وساحات المعركة المستمرة، سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وأمنيا وإعلاميا وشعبيا؛ أمام صمود شعبنا وقوة وبسالة المقاومة وعدالة قضيتنا ومشروعية حقوقنا».



وأشار إلى اضطرار الاحتلال للاعتراف بإصابة أكثر من 5 آلاف جندي جراء عدوانه البري على قطاع غزة، قائلا: «لقد وعدت المقاومة أن تكون غزة مقبرة للغزاة؛ وأوفى رجالها بما وعدوا، جنود العدو وضباطه يعودون أشلاء أو مصابين أو معاقين أو مرضى نفسيين».



وأكد أن تعمد الاحتلال إخفاء عدد قتلاه؛ يشير بوضوح إلى حجم الخسائر التي لحقت بصفوفه، قائلا: «بعد 69 يوما من الصمود والبطولة والتضحية؛ لم يتبقى للعدو سوى إعلان هزيمته وفشلهم النهائي في تحقيق أي هدف من حربهم العدوانية، ولم يبقى سوى سحب ما تبقى من جيشهم المهزوم يجر أذيال الخيبة والذل والانكسار».