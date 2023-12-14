أوربان يعارض محاولة أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي برغم إفراج بروكسل عن أموال لبلاده

جدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الأربعاء، معارضته لضم أوكرانيا سريعا للاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان في البرلمان في بودابست إن مثل هذه الخطوة "من شأنها أن تتمخض عن تبعات لا يمكن توقعها، ولا تخدم مصالح المجر أو الاتحاد الأوروبي".

وجاءت تصريحات أوربان الذي تربطه علاقات ودية مع موسكو، فيما أفرج الاتحاد الأوروبي عن 10 مليارات يورو (8ر10 مليار دولار) لصالح المجر، مقابل إصلاحات لتحسين استقلال القضاء.

وجمد الاتحاد الأوروبي الأموال بسبب مخاوف من أن المجر لا تقوم بما يكفي من أجل الحفاظ على سيادة القانون، ومكافحة الفساد تحت حكم أوربان.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يجمد أموالا أضافية للمجر تبلغ نحو 21 مليار يورو، فضلا عن مليارات أخرى في صورة مساعدات للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ويتعين على قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل غدا الخميس وبعد غد الجمعة اتخاذ قرار بالإجماع بشأن بدء محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد أم لا، وكذلك تقديم مساعدات إضافية لكييف تبلغ قيمتها 50 مليار يورو.

وهددت حكومة بودابست كثيرا بعرقلة هذين القرارين.

وقال أوربان إن اتخاذ قرار بشأن محادثات توسيع العضوية سيكون سابقا لأوانه نظرا لأن أوكرانيا لم تلب تماما كل المتطلبات، التي تم تحديدها العام الماضي لبدء المحادثات.

كما أشارت بودابست إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المساعدات السابقة إلى أوكرانيا قد تم استخدامها بحكمة.

وأثار توقيت المعارضة القوية من أوربان التكهنات في بروكسل بشأن ما إذا كان يحاول زيادة الضغط من أجل الوصول إلى أموال بلاده المجمدة.

وتتهم المفوضية الأوروبية المجر منذ فترة طويلة بالتراجع عن قيم الاتحاد الأوروبي الأساسية وتقويضها لعدة سنوات. وأطلقت المفوضية ومقرها بروكسل دعوى قضائية ضد المجر وأحالتها إلى محكمة العدل الأوروبية عدة مرات. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للعدل ديدييه ريندرز إن "قرار اليوم ليس نهاية العملية. سنواصل مراقبة الوضع بدقة".

وكان المشاركون في القمة حذرين بشأن إمكانية إقناع أوربان في نهاية المطاف بإنهاء معارضته.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم الأربعاء إنه يتطلع لمناقشة المسألة مع أوربان شخصيا.

وذكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه من المهم أن يتم وضع جميع المخاوف في الحسبان، "وأن نتحد ونعبر عن دعمنا لأوكرانيا".

وأضاف: "أعتمد على حس المسؤولية الجماعية من جانب كل الأطراف لجعلنا أكثر قوة ونفوذا، ولحماية مصالحنا الأساسية في كل مكان في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح ميشيل أنه "يعمل ليل نهار" من أجل نتيجة إيجابية.

يشار إلى أن أغلبية كبيرة من حكومات الاتحاد الأوروبي تؤيد المضي قدما في قبول عضوية أوكرانيا، ولكن الأمر يتطلب اتخاذ قرار بالإجماع لبدء محادثات الانضمام.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتقديم تبرير لمعارضته تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي، خلال زيارته للعاصمة النرويجية أوسلو اليوم الأربعاء، إنه أبلغ أوربان بشكل مباشر، خلال اجتماع عقد مؤخرا في الأرجنتين، أنه ليس لديه أي سبب لمنع قبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف زيلينسكي إنه طلب من أوربان "أن يطلعني على سبب واحد - وليس ثلاثة أو خمسة أو عشرة - قل لي سببا واحدا. وأنا في انتظار إجابة".

وقال زيلينسكي مساء اليوم إنه تحدث هاتفيا في وقت سابق مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وأعرب عن تفاؤله إزاء نتيجة القمة.

وكتب زيلينسكي على قناته عبر تطبيق تليجرام: "أفترض أن حكام الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكوماته سيقرون بجهود أوكرانيا ويتخذون خطوة تاريخية".