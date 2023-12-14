فيدان: ندعو واشنطن للكف عن عرقلة قرارات مجلس الأمن بشأن فلسطين

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الولايات المتحدة إلى الكف عن عرقلة قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، على هامش زيارته لباكو: "ننتظر من الولايات المتحدة عدم الاستمرار في عرقلة القرارات التي سيتخذها مجلس الأمن الدولي (بشأن فلسطين)".

وقال فيدان، بشأن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة، مساء أمس الاول الثلاثاء: "رأينا العديد من الدول التي امتنعت سابقا عن التصويت على القرار أو كانت ضده تقف هذه المرة إلى جانب فلسطين".

وفيما يخص العلاقات بين أنقرة ويريفان، أكد فيدان، أن بلاده لا ترى أي عقبات أمام التطبيع مع أرمينيا، مضيفًا: "ننتظر استكمال اتفاق السلام بينها وبين أذربيجان".