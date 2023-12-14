جيش الاحتلال يطلب من سكان شمال غزة التوجه عاجلا إلى دير البلح عبر طريق الموت

طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من سكان شمال قطاع غزة التوجه عاجلًا إلى دير البلح، عبر ممر صلاح الدين، الذي يطلق عليه «طريق الموت».

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس: «إلى سكان شمال القطاع: نحثكم على إخلاء أماكن تواجدكم بشكل عاجل والتوجه من خلال طريق صلاح الدين نحو المآوي المعروفة في منطقة دير البلح بين الساعة العاشرة (10:00) صباحًا وحتى الساعة الرابعة (16:00) مساء».

وطلب من سكان 8 مناطق في خان يونس التوجه إلى أحياء تل السلطان والزهور والشابورة.

وزعم أن «القتال والتقدم العسكري لجيش بلاده في منطقة خان يونس، لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطعات الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس».

وادعى أن «الجيش الإسرائيلي سيتيح تنقل المدنيين الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس».

وذكر أن «التنقل للاتجاهين من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد (البحر) - شارع الشهداء في دير البلح»، وفقًا لادعاءاته.

وبحسب مزاعمه، لفت إلى «تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي السلام في رفح اعتبارًا من 10:00 صباحًا ولغاية 14:00 ظهرًا، لغرض التزود».

وبحسب الأمم المتحدة، فقد اضطر نحو 1,9 مليون نسمة، أي ما يقرب 80% من سكّان القطاع، إلى النزوح عن منازلهم منذ بداية الحرب. ويُعتقد أنّ مئات الآلاف ما زالوا موجودين في الشمال، حيث يستعر القتال.