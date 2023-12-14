حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة شوميرا على الحدود

أعلن الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني، صباح اليوم الخميس، أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة شوميرا على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.

وقال في بيان: «دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:00 من قبل ظهر‎ ‌‏يوم الخميس 2023-12-14، تجمّعًا ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا (بلدة طربيخا اللّبنانيّة المحتلّة)‏ بالأسلحة ‌‏المناسبة».

واستأنفت المدفعية الإسرائيلية، قصف عدة مناطق في جنوب لبنان، اليوم الخميس.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، اليوم الخميس، استهدفت مدفعية العدو صباح اليوم، تلة العويضة والعزية، والأطراف الجنوبية لبلدة الخيام.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن ليلة أمس الأربعاء غارة استهدفت أطراف عيتا الشعب.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، منذ الحرب التي أعلنتها تل أبيب على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، ردا على هجمات الحركة في السابع من أكتوبر الماضي.