مفوض الأونروا: سكان غزة بحاجة ماسة للغذاء

حذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الخميس، من أن العديد من سكان قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الغذاء لدرجة أنهم أحيانا يوقفون شاحنات المساعدات ويأكلون على الفور ما يجدونه.



وقال لازاريني، للصحفيين عقب عودته من رفح جنوب غزة: "الناس يائسون وجائعون ومرعوبون، والجوع هو أمر لم يختبره سكان غزة قط، خلال تاريخهم المضطرب"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".



وأضاف: "لم يعرف أهل غزة الجوع من قبل، لكننا نقابل المزيد من الأشخاص الذين لم يأكلوا منذ يوم أو يومين أو ثلاثة ويُضطر بعضهم لإيقاف شاحنات المساعدات وأخذ الطعام ليأكلوا في الحال"، مشددا على أن ذلك "لا علاقة له بتحويل المساعدات عن مسارها، لكنه متعلق باليأس التام".



وأكد أن رفع مستوى الإغاثة في القطاع بشكل كبير هو وحده الذي سيساعد على تجنب تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل هناك وشعور أهالي غزة بأن المجتمع الدولي قد خانهم وتخلي عنهم.



ودعا لازاريني إلى إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، من إسرائيل، أمام الشاحنات التجارية ورفع الحصار عن غزة.



وقال لازاريني أن محافظة رفح القريبة من الحدود المصرية أصبحت الآن "مركز النزوح" حيث يبحث أكثر من مليون شخص عن مأوى هناك، موضحا أن عدد سكان رفح "زاد بمقدار 4 مرات بين ليلة وضحاها" وخاصة مع بدء العملية العسكرية في الجنوب.