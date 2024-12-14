جنح السنبلاوين بالدقهلية تستمع لأقوال المحامين في قضية اتهام إمام عاشور بسب مشجع

نظرت محكمة جنح السنبلاوين في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، القضية المرفوعة ضد اللاعب إمام عاشور، والتي أقامها أحد جيرانه ويدعى محمد أنور بعد أن تعدى اللاعب عليه بالسب والشتم من على حسابه الخاص، بعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

وغاب أمام عاشور، عن الحضور وحضر المحامين فقط وجرى تقديم مستندات تفيد بعدم وجود تقرير فني للواقعة و"سكرينات" خاصة بالشاكي قدمها "عاشور".

وطالب عضو هيئة الدفاع عن خصم أمام عاشور، توقيع أقصى عقوبة على اللاعب مع تقديم حافظة مستندات بها قرص صلب فلاشة و"سكرينات ألوان" ومحادثات فيديو سب المشجع من قبل اللاعب.

وقال محامي الخصم، إن اللاعب ارتكب 3 جرائم وهي إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإزعاج والسب عن طريق تطبيق ماسنجر من صفحة أمام عاشور الشخصية الموثقة التي أغلقت بعد إعلان الشاكي رفع قضية.

وأشار إلى عمل محضر في مباحث الإنترنت؛ لإثبات أن الصفحة قبل غلقها الموثقة مملوكة للاعب وإثبات ملكيتها له.

ورفعت الجلسة، بعد سماع أقوال المحامين في الدعوى أمام محكمة جنح السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

يذكر أنه أثناء الاحتفال بفوز الزمالك ذكر المجني عليه اسم إمام عاشور وسخر منه؛ لعدم نزوله المباراة، وعلل ذلك بأمر مسيئ لإمام، ما دفع اللاعب للرد عليه وتوجيه السب له، فحرر محضر بالواقعة، وحددت له جلسة بمحكمة جنح السنبلاوين.

واستمعت محكمة جنح السنبلاوين في محافظة الدقهلية، لدفاع المتهم والمجني عليه في القضية المرفوعة ضد اللاعب إمام عاشور، والتي أقامها أحد جيرانه بعد أن تعدى "إمام" عليه بالسب والشتم من على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، بعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.