يلتقي الأهلي مع نظيره باتشوكا المكسيكي في مواجهة مرتقبة على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس القارات "فيفا إنتركونتيننتال"، في السابعة مساء اليوم السبت.

تأهل الأهلي لهذا الدور بعد الفوز على العين الإماراتي بطل آسيا بثلاثية نظيفة على ستاد القاهرة في أواخر أكتوبرالماضي ليتوج بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

أما باتشوكا فقد فاز على بوتافوجو البرازيلي 3-0 أيضا مساء الأربعاء، ليفوز أيضا بكأس ديربي الأمريكتين، ويأمل الفريقان في لقب جديد حيث سيحصل الفائز منهما على كأس التحدي.

وسيتأهل الفائز أيضا للمنافسة على اللقب الأكبر عندما يلاقي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم الأخيرة 2022 في قطر.

وتمثل مواجهة ريال مدريد حلما كبيرا للاعبي الأهلي ومدربهم السويسري مارسيل كولر، حيث قال محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "اللقب الأغلى لم يتحقق بعد، هدفنا واضح منذ بداية مشوارنا في البطولة وهو الوصول للنهائي، وتحقيق لقب عالمي لم يدخل خزائن النادي بعد".

وقال كولر أيضا "باتشوكا فريق قوي، ولكن لا يملك أي أفضلية علينا، ولا أريد العودة من قطر إلى مصر بأيد فارغة".

وسيكون الأهلي على موعد مع مواجهة أندية المكسيك في البطولات العالمية للمرة السادسة، حيث حقق فوزين مقابل ثلاث هزائم في خمس مواجهات سابقة بكأس العالم للأندية بنظامها القديم بمشاركة 7 أندية في بلد واحد.

ويريد الأهلي أيضا رد اعتباره من الخسارة أمام باتشوكا بنتيجة 2 / 4 في مونديال الأندية عام 2008.

وبخلاف هذه المباراة فقد خسر المارد الأحمر أمام مونتيري بنتيجة بهدفين في مباراة الميدالية البرونزية لمونديال 2012، وبعدها بعام سقط أمام نفس الفريق بنتيجة أكبر 1 / 5 بالبطولة التي استضافتها المغرب في 2013 خلال مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

في المقابل فاز الأهلي على كلوب أمريكا بنتيجة 2 / 1 ليفوز ببرونزية مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه عام 2006 باليابان، كما رد اعتباره أمام مونتيري بالفوز بهدف في مباراة الدور الأول بمونديال الإمارات 2021.

ويراهن كولر على عدد من نجوم الفريق مثل محمد الشناوي حارس المرمى والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي والظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله وحسين الشحات ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور.

ويستعد كولر (64 عاما) لقيادة الأهلي في ثالث بطولة عالمية، بعدما اكتفى بالحصول على المركز الرابع بعد الخسارة أمام فلامينجو البرازيلي بنتيجة 2 / 4 في 2022 وفي العام التالي حقق برونزية مونديال الأندية 2023 بالسعودية بعد الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنفس النتيجة 4 / 2.

ويحلم كولر المدرب السويسري بتحقيق لقبه رقم 12 مع الأهلي منذ توليه مسؤولية الفريق في صيف 2022، بعدما قاد الفريق للفوز بلقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، إضافة إلى كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

في المقابل فإن الأوروجوياني جييرمو ألمادا المدير الفني لباتشوكا يطمح بدوره لتحقيق لقبه الرابع مع باتشوكا بعد قيادة الفريق للفوز ببطولة الدوري ودوري أبطال كونكاكاف وأخيرا كأس ديربي الأمريكتين قبل أيام قليلة.

وقال جييرمو عن مباراة كأس التحدي "أعلم أن الأهلي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في قطر، ولكنها لا تقلقني بل ستجعل أجواء اللقاء أكثر متعة وإثارة".

ويرتكز مدرب باتشوكا على عدد من العناصر المهمة في صفوف الفريق مثل المغربي أسامة الإدريسي، إضافة إلى أرتورو جونزاليس وآلان جوتيريز، والمهاجم الفنزويلي المخضرم خوسيه روندون، والظهير الأيسر برايان جونزاليس.