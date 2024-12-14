 جلال عارف: وحدة الصحفيين الرباط المقدس لحفظ الحقوق وضمان الحريات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جلال عارف: وحدة الصحفيين الرباط المقدس لحفظ الحقوق وضمان الحريات

محمد فتحي ومنال الوراقي
نشر في: السبت 14 ديسمبر 2024 - 8:21 م | آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2024 - 8:21 م

قال جلال عارف، نقيب الصحفيين الأسبق، إن حرية الصحافة واستقلال النقابة هما توأمان، مضيفا أن وحدة الصحفيين تعد الرباط المقدس الذي لا بديل عنه لحفظ الحقوق وضمان الحريات وتحقيق التقدم الذي ننشده فيما يتعلق بمهنة الصحافة.

وأضاف نقيب الصحفيين الأسبق، في كلمة مسجلة، خلال حفل افتتاح المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المصريين، أن الطريق الصعب هو الطريق الأسهل إذا آمنا بأن الحرية هي الثمن وإذا أخلصنا للحقيقة وللقارئ ولوطن يستحق ما هو أفضل.

وتابع: علينا أن نتذكر روادا أفاضل أخذوا بأيدينا في العمل النقابي، مضيفا أن الجيل الجديد يحفر في الصخر ويستطيع في أصعب الظروف أن يقول للجميع إن نهر الإبداع في الصحافة المصرية مازال يتدفق وإن القادم أفضل مع أجيال ستصنع المستقبل على أفضل ما يكون رغم كل العقبات.

وأردف نقيب الصحفيين الأسبق: أتمنى أن نكون كلنا مساهمون في المؤتمر القادم باذن الله بأيدي الأجيال التي تصنع مستقبل الصحافة وتستحق كل الدعم لتظل ريادة مصر الصحفية في مكانها.

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