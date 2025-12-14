مشاورات في برلين حول وقف لإطلاق النار في أوكرانيا

من المقرر أن تُجرى اليوم الأحد، في برلين مشاورات على مستوى المستشارين بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

وسيشارك في المحادثات، التي ستُعقد خلف أبواب مغلقة، ممثلون عن الولايات المتحدة وأوكرانيا وألمانيا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيسافر إلى برلين. وتم الاتفاق على إبقاء مكان وزمان المشاورات سريا في الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يصل إلى العاصمة الألمانية أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث يعتزم المستشار الألماني فريدريش ميرتس استقباله غدا الاثنين لإجراء محادثات اقتصادية ألمانية-أوكرانية.

ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على أوكرانيا للموافقة على اتفاق سلام، إذ يرى أن أوكرانيا، التي تعتمد على الدعم الغربي، في وضع عسكري ضعيف مقارنة بروسيا. وكانت موسكو طالبت بتنازلات إقليمية، تشمل جزئيا أراضٍ لا تسيطر عليها قواتها، وهو ما رفضته كييف.