رئيس «جبهة الإنقاذ» في العراق يؤكد أهمية إخراج بلاده من دائرة الصراع الدائر حاليا

أكد رئيس "جبهة الانقاذ والتنمية " في العراق ، أسامة النجيفي على أهمية إخراج العراق من دائرة الصراع.

وأضاف النجيفي - خلال لقائه السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر اليوم الأربعاء، أن العراق لا يتحمل أن يكون ساحة لأي صراع.

وجرى - خلال اللقاء - حسبما افادت وكالة الأنباء الوطنية العراقية - بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة ، وتطورات الوضع السياسي ، و"الحراك الشعبي " الذى تشهده البلاد.

وقال النجيفي إن الولايات المتحدة دولة صديقة ، وإن هناك اتفاقيات مبرمة بينها وبين العراق، وينبغي أن يكون أي قرار نابعا من مصلحة مشتركة بين الجانبين.

ووصف قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأجنبية من العراق بأنه قرار متسرع يشوبه نقص واضح في جوانبه القانونية ، ويمثل ضربة للوحدة الوطنية في ظل غياب مكونات أساسية في امر يخص مصلحة البلد ككل ، كما انه يزرع بذرة لخلافات مستقبلية ذات تأثير سلبي على العراق ، ويعبر عن اتجاه خطير قوامه الانفراد في اتخاذ قرارات مهمة ، رغم ان الحكومة هي حكومة "تصريف أعمال" لا يحق لها اتخاذ قرارات او توصيات حول أمور استراتيجية - حسب تعبيره.

من جانبه ،عرض السفير الأمريكي، موقف حكومته من القضايا السياسية ، وخاصة مسألة انسحاب القوات الأمريكية ، مشددا على حرص بلاده على التعاون مع العراق ودعمه ، لافتا إلى أن ( واشنطن ) لا تريد اتخاذ أي اجراء يمكن أن تكون نتائجه كارثية على العراق ، ولن يكون في مصلحة بلاده.