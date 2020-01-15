مقدم استجواب وزيرة الصحة: توجد مزرعة كلاب داخل مستشفى بولاق الدكرور

قال النائب محمد الحسيني، مقدم استجواب وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لسحب الثقة منها، إنه لم يقتنع بردود الوزيرة خلال جلسة اليوم بمجلس النواب، مضيفًا أن مستشفى بولاق الدكرور تخدم 4 ملايين مواطن وبها مشكلات كثيرة، وأنه أوضح للوزيرة سابقًا ما مدى القصور في المستشفى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، اليوم الثلاثاء، أن وزيرة الصحة لم تستجب لمناشداته سابقًا لحل مشكلات المستشفى، لذلك لجأ إلى الحصول على مذكرة موقعة من رئيس مجلس النواب لها ولكنها لم ترد بأي إجابة، مشيرًا إلى أنه تقدم باستجواب ضدها، وأنه رصد فيديو لمزرعة كلاب في مستشفى بولاق الدكرور.

وتابع النائب، أن بولاق الدكرور تعاني من انتشار الكلاب الضارة، والأمور تسير بصورة سيئة جدًا في المستشفى، مؤكدًا أن وزيرة الصحة لم ترد بأي شيء على استجوابه، لافتًا إلى أن وزيرة الصحة قالت إن "100 % من مواطني بولاق الدكرور يحصلون على الخدمة الصحية من الوزارة".

وبين، أن غالبية النواب تضامنوا معه أمام وزيرة الصحة، مشيرًا إلى أنه يجب الوصول إلى 60 صوتًا في مجلس النواب لسحب الثقة منها، ومجلس النواب أرسل رسالة للحكومة وأوضح للرأي العام موقفه بضرورة الاهتمام بصحة المواطن، مؤكدًا أن وزيرة الصحة تعهدت بتطوير مستشفى الدكرور بالكامل.