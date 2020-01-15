الأمن اللبناني يضبط إرهابيا يحمل الجنسية السورية ينتمي لتنظيم داعش

أعلن جهاز الأمن العام في لبنان إلقاء القبض على إرهابي يحمل الجنسية السورية، وذلك لانتمائه إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، مشيرا إلى أن التحقيقات أظهرت أنه حرض آخرين على الانضمام إلى التنظيم، وخطط لعمليات تفجيرية تستهدف إحدى السفارات الأجنبية في لبنان.

وذكر الأمن العام اللبناني - في بيان اليوم الأربعاء - أن المتهم أقر في التحقيقات التي أجريت معه، أنه بايع تنظيم (داعش) من خلال أحد قيادي التنظيم الإرهابي عبد الله التونسي، فضلا عن تواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عناصر التنظيم، وقيامه بتحريض أشخاص آخرين على مبايعة التنظيم، وخطط لإعداد خلايا أمنية والسعي لتوفير الأسلحة الحربية لها.

وأشار الإرهابي المضبوط في معرض اعترافاته إلى أنه خطط للقيام بعمليات عدائية لصالح تنظيم داعش داخل الأراضي اللبنانية، باستهداف مراكز أحد الأحزاب اللبنانية المهمة وقتل عناصره، بالإضافة إلى القيام بعمل تفجيري يستهدف إحدى السفارات الغربية بواسطة طائرة من دون طيار.

وأوضح جهاز الأمن العام أنه جرى ضبط مواد تدخل في صناعة المتفجرات في منزل الإرهابي المتهم عقب مداهمته، حيث تبين إنه أحضر تلك المواد في إطار العمل على تنفيذ مخططاته الإرهابية.

ولفت إلى أنه جرى إحالة الإرهابي المتهم إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأنه يجري العمل على ضبط بقية الأشخاص المتورطين معه.