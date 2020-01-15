 محكمة إيطالية تبرئ رئيس نادي ميلان من تقديم رشوة لوزير جزائري - بوابة الشروق
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محكمة إيطالية تبرئ رئيس نادي ميلان من تقديم رشوة لوزير جزائري

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 7:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 7:36 م
برأت محكمة استئناف إيطالية ساحة باولو سكاروني، الرئيس السابق لشركة الطاقة الإيطالية "إيني"، الرئيس الحالي لنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء في قضية فساد في الجزائر.

وتم محاكمة سكاروني وغيره من المدعي عليهم على صلة بتقديم رشوة بقيمة 197 مليون يورو (220 مليون دولار) لوزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل للحصول على عقود تقدر بثمانية مليارات يورو.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن محكمة استئناف في ميلانو برأت ساحة سكاروني من الاتهامات وأيدت حكم أول درجة صدر في سبتمبر 2018.

وأكد القضاة أيضا البراءة لمدير آخر لشركة "إيني" والشركة نفسها، وأسقطت إدانات لشركة "سايبم" التابعة سابقا لإيني، وثلاثة من مديريها السابقين وثلاثة مسؤولين جزائريين.

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