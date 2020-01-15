متسابقة تربح 10 ألف دولار رغم إجابتها الخاطئة عن الطعام المفضل لـ«باباي»

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تلقت متسابقة ببرنامج "فاميلي فود" كندا، سؤالا عن الطعام المفضل لشخصية المغامر "باباي" الأمريكي فأجابت الدجاج ما جعلها تخسر الجائزة ولكن جهة أخرى أعطتها 10 ألاف دولار مكافأة.

وظهرت شخصية باباي (Popeye)، الخالية فى الرسوم المتحركة، والتى ابتدعها الأمريكي إلزي سيغار Elzie Crisler Segar لأول مرة كقصص مصورة في مجلة نيويورك جورنال، 17 يناير عام 1929.

وبحسب الجارديان منح مطعم باباى الأمريكي الشهير للدجاج المتسابقة الخاسرة إيف دوبوا 10 آلاف دولار مكافأة على الترويج للمطعم.

وفى برنامج "فاميلى فود كندا"، الجمعة الماضية، سئل كل من المتسابقين دوبوا ولوجن عن طعام شخصية باباى البحار الكرتوني المفضل، فأجابت لوجان بالإجابة الصحيحة وهي السبانخ ولكن دوبوا قالت بإصرار "إنه الدجاج".

وبمجرد إجابة دوبوا الصادمة المصحوبة برقصة ظن نفسه قد انتصر قام المذيع جيرى دى بالهمهمة "دجاج" بينما قلد رقصة دوبوا المبالغ فيها.

وأما عائلة دوبوا المشاركين في فريقها فبدأوا بالتحسر على الجائزة وأما الجمهور فمليء بالضحك على المتسابقة التي غلبها حبها لوجبات دجاج باباي.

وفى الماضي قام أحد المصطفين بطوابير المطعم بطعن شخص آخر ما أدى لمصرعه بسبب المنافسة على الدور لشراء شطيرة الدجاج.

لم يفوت مطعم "باباي" الفرصة فغرد على حسابه الرسمى بتويتر مخاطبة دوبوا: "يرى مطعم باباى أنكى أجبتى الإجابة الصحيحة لذا فلتحصلى على شطائر مجانية من المطعم بقيمة 10 آلاف دولار"، وأتبعت التغريدة بوسم: "أحب هذا الدجاج".

وأما باباي فهو بحار كرتوني يأكل السبانخ لمنحه القوة وكثيرا ما تشاهد صوره واسمه على علب السبانخ من إنتاج شركة ألنز الأمريكية التي تقول على موقعها الرسمي: "إذا ذكرت السبانخ ذكرت باباي".