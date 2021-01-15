تضاعف أعداد اللاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى وسط تصاعد العنف

أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة بأن عدد الأشخاص الذين فروا من العنف المتصاعد في جمهورية إفريقيا الوسطى تضاعف إلى 60 ألف شخص في غضون أسبوع.



وشن تحالف من جماعات متمردة مسلحة، يسيطر على أجزاء من البلاد، هجوما في 19 ديسمبر في محاولة لتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الماضي.



وصرح المتحدث باسم المفوضية، بوريس تشيشيركوف، في مؤتمر صحفي في جنيف بأن "الوضع تطور وتفاقم".



وأضاف: "ندعو الأطراف للعودة الى الحوار ووقف العنف فورا والسعي إلى السلام".



وعبر معظم اللاجئين نهر أوبانجي للوصول إلى الكونغو المجاورة، حيث وصل عدد الوافدين إلى 50 ألف شخص.



كما استقبلت الكاميرون وتشاد والكونغو برازافيل آلاف الأشخاص الفارين.



وبالإضافة إلى ذلك، نزح حوالي 58 ألف شخص داخل جمهورية إفريقيا الوسطى.