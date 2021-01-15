ألمانيا تسجل أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا منذ بدء الجائحة حتى الآن مليوني حالة إصابة.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الجمعة استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية أنه تم تسجيل 22 ألفا و368 إصابة جديدة بالفيروس في غضون الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة مليونان و958 إصابة.

وسجلت ألمانيا 1113 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، بعد أن سجلت أمس الخميس أعلى عدد يومي للوفيات بكورونا بواقع 1244 حالة.

وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا حتى الآن في 18 كانون أول/ديسمبر، يبلغ 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس منذ بدء الجائحة 44 ألفا و994 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين مليون و641 ألفا و200 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، يتعين الأخذ في الاعتبار عند تفسير أعداد الإصابات تراجع عدد الأفراد الذين توجهوا إلى أطباء خلال فترة العطلات بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الميلادية، وكذلك تراجع الاختبارات التي جرت في المعامل خلال نفس الفترة. وأشار المعهد إلى أن هذا قد أدى إلى تراجع عدد حالات الإصابة المسجلة في الإدارات الصحية في تلك الفترة. ومقارنة بالأسبوع الذي سبق عيد الميلاد، انخفض الرقم إلى النصف تقريبا.

وبحسب تقرير المعهد أمس الخميس، ارتفع في الأيام القليلة الماضية عدد الإصابات الجديدة المسجلة مجددا.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم 1ر146 حالة. وبلغ أعلى معدل تم تسجيله حتى الآن 6ر197 حالة في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 02ر1، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 102 فرد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت مدينة فرانكفورت وصل إلى 02ر2 مليون حالة.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 45ألفا و207 حالات، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 إلى 66ر1 مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 50 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.