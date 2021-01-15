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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، عاطل لسرقته 15 شاشة و 3 إباريق نحاس من داخل فندق فى منطقة الأزبكية، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الأزبكية بسرقة فندق عن طريق كسر الباب الخلفى"تحت الترميم" وسرقة (15 شاشة – 3 إبريق نحاس) من داخل إحدى الغرف، تم تشكيل فريق بحث جنائى، وأسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى فى نقل المسروقات وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج)، وباستدعائه وسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة.

وأقر الشخص أنه حال سيره بالسيارة بالمنطقة محل البلاغ استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، واتفق معه على نقل المسروقات لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر عقب إيهامه بصيانتها وإصلاحها.

وبتكثيف الجهود توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.