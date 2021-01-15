وزير عراقي: الانتخابات المقبلة ستجرى في موعدها منتصف العام الحالي

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صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم الخميس بضرورة أن تحظى الانتخابات البرلمانية المبكرة بثقة الشعب.

ودعا الوزير العراقي خلال اجتماع مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومكتب الأمم المتحدة وممثلين عن مفوضية الانتخابات العراقية إلى متابعة الخطوات اللازمة وإيجاد صيغة قانونية لتواجد المراقبين الدوليين خلال فترة الانتخابات،

وجرى خلال الاجتماع مناقشة قرار الحكومة العراقية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد والتأكيد على أنّ الحكومة تسعى لأن تكون الانتخابات القادمة انتخابات حُرّة ونزيهة وتحظى بثقة الشعب وإشراف مراقبين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد مطلع شهر يونيو المقبل.